クマのイラスト岩手県一関市の住宅敷地内で27日、クマに襲われたとみられる男性遺体が見つかった。秋田市の田んぼ周辺でもクマ被害に遭った可能性のある女性遺体が発見された。岩手県警によると27日午前11時5分ごろ、一関市の住宅の庭で、住人の無職佐藤富雄さん（67）の遺体を警察官が発見した。クマに爪で引っかかれたり、かまれたりしたような傷痕があり、飼い犬の死骸も見つかった。佐藤さんは1人暮らし。秋田市では27日