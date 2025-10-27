＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場東京国際映画祭が開幕した。オープニング作品「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、31日公開）主演の吉永小百合（80）が、2人1役を演じた、のん（32）と阪本順治監督（65）を伴い、登壇した。吉永にとって、主演作がオープニング作品に選ばれたのは、92年の第5回の「天国の大罪」（舛田利雄監督）以