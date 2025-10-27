ZIPAIR Tokyoは、「フラッシュセール」を10月27日から11月5日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は、バンクーバーが28,950円、ロサンゼルスが29,250円、サンフランシスコ・サンノゼが32,500円、ヒューストンが39,000円。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は10月27日から2026年3月13日まで。対象便や座席には限りがある。受託手荷物は7キロまで含まれている。機内食や受託手荷物、座席指定には別途