俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女でタレント・紅蘭（36）の娘（6）と2人で手作りスイーツを作る様子を公開した。【動画】「可愛すぎ」アップルパイを作る草刈麻有＆草刈紅蘭の長女「簡単だしお絵描きできるし子供も大好きだからおすすめ！」とつづり、姪と仲むつまじくアップルパイを作る姿を披露している。頬を寄せ合う2ショットからスタートした動画で、麻有は