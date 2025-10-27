ロバーツ監督が先発投手の“降板”について語りました。ワールドシリーズを戦っているドジャース。2戦目までを1勝1敗とし、日本時間28日からは本拠地での3連戦に臨みます。相手先発として発表されているのはブルージェイズのマックス・シャーザー投手。前回登板では“交代拒否”のシーンでも話題となりました。41歳のベテラン右腕・シャーザー投手は、1勝2敗で迎えたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板。2回