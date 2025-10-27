27日から円を資産として担保した初めてのステーブルコインの発行が始まりました。ステーブルコインとは、円などの各国の法定通貨を資産として担保した電子決済手段の1つです。すでにドル建てのステーブルコインなどが発行されていますが、日本でも円を資産として担保した初めてのステーブルコイン「JPYC」の発行が始まりました。JPYC・岡部典孝代表「（決済手数料が）一方で1％だったり片方では10％だったり、こういう差がある社会