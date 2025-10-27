西武のプロ９年目右腕・田村伊知郎投手（３１）が２７日、戦力外通告を受けた。「めちゃくちゃ野球やりたい」とＮＰＢでの現役続行を希望しており、今後は調整を続けながらオファーを待つ予定だ。この日は球団事務所での通告後にベルーナドームを訪れ、秋季練習に参加している選手やスタッフにあいさつ回りを行った。田村は報徳学園、立大を経て２０１６年ドラフト６位で西武に入団。９年目の今季は若手の台頭もあり２０試合