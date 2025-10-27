２３年オフにヤクルトから宮川哲投手とのトレードで西武に移籍した元山飛優内野手（２６）が２７日、戦力外通告を受けた。現役続行を希望しており、今後は調整を続けながらオファーを待つ予定だ。この日は球団事務所での通告後にベルーナドームを訪れ、グラウンドを一周しながら秋季練習に参加している選手やスタッフにあいさつを行った。元山は佐久長聖、東北福祉大を経て２０２０年ドラフト４位でヤクルトに入団し、２３年