２４年７月に斉藤大将投手とのトレードでソフトバンクから移籍した野村大樹内野手（２５）が２７日、戦力外通告を受けた。「不完全燃焼すぎる」と現役続行を希望しており、今後は調整を続けながらオファーを待つ予定だ。この日は球団事務所での通告後にベルーナドームを訪れ、秋季練習に参加している選手やスタッフにあいさつ回りを行った。７月３０日に兵庫県内の病院で腰部の「内視鏡下腰椎横突起形成術」を受けた野村大。