甲本ヒロト、真島昌利らによるロックバンド、ザ・クロマニヨンズが２９日、新作「ＪＡＭＢＯＪＡＰＡＮ」（ソニー）を発売する。いつも通りのストレートなロックンロールで、取材に応じた甲本は、還暦を過ぎても変わらぬ姿勢を貫く自身を「幸運だと思う。僕のことをうらやましがってもらえるとうれしい」と潔く言い切った。（鶴田裕介）１曲目「キャブレターにひとしずく」から、甲本が愛するバイクに絡めたロックンロール。