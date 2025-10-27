立憲民主党が、既に提出したガソリン税の暫定税率廃止法案の施行日を、12月25日に修正する方向で調整を進めていることがわかった。FNNの取材に対し、関係者が27日、明らかにした。立憲は、自民党が年内廃止の要求を受け入れない可能性を踏まえ、対応を検討している。立憲の関係者によると、日本維新の会も含めた野党7党で8月に提出した廃止法案について、施行日を11月1日から12月25日に修正する案を、午後4時から開く党の会合に諮