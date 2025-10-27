ブルボンは10月21日、作って食べる手作りキット「プチクマのお菓子のくるま」を発売した。プチクマのお菓子のくるま同商品は、ビスケットやクラッカーを溶かしたチョコレートで貼り合わせる組み立てキット。商品に含まれている材料以外にも、さまざまな材料を組み合わせて貼り合わせることで、世界に1台だけの自分好みのお菓子のくるまを作ることができる。内容は、準チョコレート150g(75g×2袋)、クラッカー16枚(4枚×4袋)、ウエ