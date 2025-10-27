烏骨鶏は11月8日〜9日、「烏鶏庵のお得なお客様感謝祭」を、烏鶏庵本店(石川県金沢市)で開催する。感謝祭同イベントでは、通常1,836円で販売している「烏骨鶏卵デニッシュパン」を1,000円で販売する。烏骨鶏かすていらや通販限定で販売している「烏骨鶏かすていら・バームクーヘン美味」などが詰まった福袋も1日数量限定で販売する。烏鶏庵ブース「がんばろう能登ブース」を設置し、能登焼きほか、竹細工、能登の野菜やお米(珠洲米