ＮＨＫ大阪放送局は２７日、放送中のドラマ「いつか、無重力の宙（そら）で」（月〜木曜午後１０時４５分）の出演者オフィシャルコメントを発表した。同作は放送最終週に突入。ごくごく普通の３０代女性たちが高校時代に描いた「一緒に宇宙に行こう」との夢を再度、「超小型人工衛星を作る」という形で追いかける物語だ。高校時代に天文部の部員だった４人をそれぞれ演じる望月飛鳥役の木竜麻生、日比野ひかり役の森田望智、