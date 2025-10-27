31日(金)のハロウィンは関東で雨や風が強まり、日中もヒンヤリ。仮装を楽しむ際は防寒対策と雨具を準備して。向こう一週間は気温差にも注意が必要。31日(金)までは昼間も寒いが、11月1日(土)と2日(日)は気温上昇。内陸で夏日に迫る所も。ハロウィンは低気圧の影響で雨昼間も寒いハロウィンは雨と寒さ対策が必要です。31日(金)は前線を伴った低気圧が本州の南岸を東よりに進みます。南から暖かく湿った空気が流れ込み、関東地方は