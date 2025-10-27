お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）と濱家隆一（41)が27日に更新されたコンビのYouTubeチャンネルに出演。浮気された経験について語った。コンビはある？ない？企画を実施。スタッフからの質問に経験が「ある」か「ない」かの札を挙げて回答、エピソードを語った。「浮気されたことがある？」の質問にはコンビそろって「ある」と回答。山内は「もう恐ろしいんですけど」と切り出し、昔付き合っていた彼女を、千鳥の