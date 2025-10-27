28日に行われる「SMBC日本シリーズ2025」第3戦の予告先発が発表され、阪神は才木浩人投手（26）に決まった。対するソフトバンクの先発はモイネロ。日本ハムとのCSファイナルS第6戦では7回1失点と快投し、MVPを手にした。初戦は先発の村上が7回1失点と好投し、阪神に軍配が上がった。第2戦は1―10でソフトバンクに大敗。1勝1敗で本拠地・甲子園で3連戦に臨む。