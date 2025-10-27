ドジャースの公式インスタグラムが２６日（２７日）に更新され、本拠地ドジャースタジアムでの練習の様子が公開された。ワールドシリーズの第１戦、第２戦は敵地トロントで行われ、１勝１敗。ロサンゼルスに戻り、「愛しい家」とのメッセージがつづられた。大谷翔平、佐々木朗希がそれぞれ笑顔でキャッチボール。遊撃で堅守が光るベッツは、丁寧にゴロ捕球する写真が投稿された。また、ファンから注目を集めたのはキケ・ヘ