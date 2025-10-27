ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が27日、甲子園での日本シリーズ第3戦での先発登板に向けて意気込んだ。ここまで、チームは1勝1敗。前回20日のCSファイナルS日本ハム戦から中6日と休養も万全だ。「日本シリーズという独特な舞台だが自分の投球に集中し1人、1人しっかり抑えていきたいね」と話した。今季交流戦の6月20日に甲子園で投げている。その際は6回8安打1失点と粘り抜いて勝敗は付かずも、チームは勝った。