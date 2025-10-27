ＢＴＳのＲＭ（３１）が２９日、韓国・慶州（キョンジュ）で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）の関連イベント・ＣＥＯサミットで基調演説を行うと２７日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。同イベントにＫ-ＰＯＰ歌手が参加するのは、ＲＭが初めてだという。記事によるとＲＭは、ＡＰＥＣＣＥＯサミットの２日目となる２９日の午後３時５分から１５分の１０分間、文化セッションの一つとして「ＡＰＥＣ地域