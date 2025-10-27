DeNAの相川亮二新監督（左）からドラフト1位指名のあいさつを受けた青学大の小田康一郎内野手＝27日、相模原市DeNAからドラフト1位指名された青学大の小田康一郎内野手が27日、相模原市の同校で相川亮二新監督からあいさつを受け「優勝に導ける選手になりたい。三冠王を目標に頑張りたい」と高い目標を語った。173センチ、85キロの左の好打者。大学では主に一塁を守ったが、他のポジションもこなせる器用さがある。相川監督は