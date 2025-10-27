大阪・関西万博の会場警察隊解散式であいさつする大阪府警の岩下剛本部長＝27日午前、府警本部大阪・関西万博の閉幕に伴い、大阪府警は27日、大阪市中央区の府警本部で会場警察隊の解散式を開いた。184日間に及ぶ会期中、約250人態勢で会場内の警備などを担った。岩下剛本部長は「世界的行事をやり遂げた。各部署に散らばってからもしっかりと役割を果たしてほしい」と述べた。会場警察隊は今年2月から活動を開始。開幕した4月