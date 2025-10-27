SMBC日本シリーズ2025第3戦（28日、甲子園）の予告先発が27日、発表された。ソフトバンクはリバン・モイネロ、阪神は才木浩人が先発する。モイネロはクライマックスシリーズファイナルステージ第6戦に中4日で先発。7回93球1失点の熱投を見せていた。左腕は「日本シリーズという特別な舞台だけど、自分の投球に集中して、一人ひとりしっかり抑えていきたいね。タイガースはいい打者が多いので丁寧に攻めていきたいと思う」