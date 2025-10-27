高市早苗総理が労働時間の規制緩和について厚生労働大臣に検討を指示したことを巡り、連合静岡の角山雅典会長は「国のリーダーとして逆行するような発言だ」と批判しました。 【動画】「国のリーダーとして逆行するような発言」高市総理の“労働時間規制緩和”に連合静岡会長が疑問呈す ＜連合静岡 角山雅典会長＞ 「働き方改革関連法が施行されて6年になりますけれども、逆行するような発言を国のリ&#