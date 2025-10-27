スヌーピーミュージアムは11月1日〜12月25日、館内がクリスマス装飾で彩られる季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催する。ハッピー・クリスマス今回は、"スヌーピーだらけのクリスマス!"をテーマに、高さ約3mのスヌーピーだらけのツリー、ウッドストックだらけにデコレーションされたツリーなど計4本のクリスマスツリーが登場する。さらに、約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる「スヌーピー・ぬいぐるみウォ