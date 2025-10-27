ホンダアクセスは、自家用車を持っている20歳〜69歳のドライバー1,000人に対し「秋レジャーと車中泊に関する調査2025」をインターネットリサーチで実施した調。調査期間は9月19日から9月21日。 自家用車を持っている20歳〜69歳のドライバー1,000名に、今年の秋のレジャーについて質問した。 はじめに、全回答者に、今年の秋はどのような秋にしたいと思うか聞いたところ、「食欲の秋」(36.8%)が最も高くなった。秋の味覚を楽しみに