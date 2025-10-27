ユアサプライムスは10月中旬、速暖性に優れたカーボン管と、体の芯から暖める遠赤シーズ管を組み合わせた「ワイドハイブリッドヒーター(YKT-WCS1000G)」(10,800円)を発売した。スピード暖房×じんわり遠赤外線のワイドハイブリッドヒーター同製品は、電源を入れた瞬間から温かさを実感できる速暖カーボン管と、じっくりと暖める遠赤シーズ管を組み合わせたハイブリット構造のヒーター。速暖と持続的な暖かさの両方を提供する。速暖