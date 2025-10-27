ローランドは10月25日、「V-Drums(Vドラム)シリーズ」と「V-Drums Acoustic Design(Vドラム・アコースティック・デザイン)シリーズ」から計4モデルを発売した。「TD516」新たに発売した電子ドラム・キットでは、フラッグシップ・モデルに採用している音源モジュール「V71」と同等のサウンドや表現力、拡張性を継承した新音源「V51」と「V31」を採用。新しい「V-Pad」をはじめ、精度の高い打点位置検出を備えたパッドやシンバルを組