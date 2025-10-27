NTTデータ関西は11月1日、介護認定調査支援アプリ「ねすりあ」の新機能として、「ねすりあ オンライン版」の提供を開始する。ねすりあ オンライン版同社では、2024年1月に、要介護認定調査業務の効率化・標準化のため「ねすりあ」の提供を開始。しかし、セキュリティ上の理由からオフライン運用する自治体では、調査後のデータ連携を手作業で行う負担が課題だったという。今回提供の「ねすりあオンライン版」は、庁内・閉域ネット