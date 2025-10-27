トランプ大統領の来日を前に赤沢経産相は、関税交渉を通じ親交を深めたアメリカのラトニック商務長官を観光名所の歌舞伎座に案内し、2日連続で会談しました。27日正午過ぎに、東京都内の歌舞伎座で来日中のラトニック長官を出迎えた赤沢大臣は、劇場内を案内しました。赤沢経産相：（Q. どんな時間を過ごせていますか？）大変有意義な時間を過ごせています。（Q. 関税合意の進捗はいかがでしょうか？）合意はもうすでに7月22日にで