5万円を初めて突破した日経平均株価の終値を示すボード＝27日午後、東京都中央区週明け27日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸し、取引時間中と終値で5万円を初めて突破した。高市政権の経済政策に期待した「高市トレード」が株高を演出する中、米中貿易摩擦激化への懸念が後退。前週末の米国株高も支えとなり、一気に大台乗せを達成した。市場では急ピッチの上昇に警戒感もあるが、半導体関連企業を中心とした