道の駅常総は10月25日から、秋の恒例イベント「道の駅常総ハロウィン2025」を開始した。期間は10月31日まで。道の駅常総のハロウィン限定スイーツ期間中は館内がハロウィン仕様となり、道の駅ならではの"地域で楽しむハロウィン"が楽しめる。10月31日まで、TAMAGOYA常総レストランにて、「ハッピーハロウィン！」と声をかけた人に向けて、お菓子をプレゼントする。時間は各日9:00〜17:00。10月31日には、「箱の中身はなんだろうな