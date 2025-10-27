カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２７日、日米首脳会談について報じた。きょう夕方に来日し、あす２８日に予定されている日米首脳会談。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「アメリカにも毅然（きぜん）と」と提言。同盟国で、最終的にはアメリカに日本を守ってもらっていることも理解した上で「何でもかんでも理想論だけ言えばいいわけじゃない。のみ込むところはのみ込むが、行き過ぎはや