明日28日(火)にかけて、中国地方の上空には11月下旬から12月上旬並みの寒気が流れ込む見込みです。季節風がヒンヤリと感じられ、日本海側ほど寒いでしょう。また、瀬戸内側には冷たく乾燥した風が流れ込む見込みです。喉や肌の乾燥にご注意ください。なお、向こう一週間も日々の寒暖差や一日の寒暖差が大きいため、体調管理にお気をつけください。明日28日(火)にかけて西高東低の気圧配置この秋一番の寒気が流れ込む今日27日(月)