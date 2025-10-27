米中関係改善期待が支え＝オセアニア為替概況 27日の市場で豪ドルドルは0.6547ドルを付けた。先週末終値の0.6510前後から上方向にやや乖離しての推移。米中通商交渉の前向きな進展などが支えとなった。ベッセント財務長官は中国の何副首相と間で基本的な枠組みで合意したと発表した。NZドルドルも0.5788を付けるなど、ややしっかりとなっているが、豪ドルに比べると動きがやや落ち着いている。 豪ドルは水曜日の豪消費者