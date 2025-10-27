17:15ブロック豪中銀総裁、討論会出席 18:00ECBユーロ圏消費者インフレ期待（9月） 28日 0:30米2年債入札（690億ドル） 2:00米5年債入札（700億ドル） 日本自動車メーカー世界生産販売実績（9月） トランプ米大統領、来日（29日まで） 片山財務相とベッセント米財務長官、会談の見通し 英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる） ECBブラックアウト期間入り（