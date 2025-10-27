【新華社桐梓10月27日】中国貴州省遵義市桐梓県の獅渓鎮では秋を迎え、1万ムー（約670ヘクタール）にわたる水田が黄金色の装いに変わり、地元の農家の人たちが農業機械で稲を収穫し、倉庫に運んでいる。同鎮ではここ数年、機械化栽培の普及に力を入れ、農業機械の利用率を継続的に高め、より多くの農家に機械化生産による恩恵をもたらしている。（記者/陳嬙）