【新華社太原10月27日】中国山西省太原市の第1次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）、晋祠（しんし）にある周代の古木、周柏（しゅうはく）がこのほど、第1次「国家級保護単位・古樹名木」協同保護リストに登録された。周柏は晋祠聖母殿の脇に北から南へ横たわるように生長する樹齢約3千年のヒノキ科のシダレイトスギで、「晋源の柏第1章」とも称されている。晋祠の古建築と千年にわたり共存し、根は聖母殿の基礎と絡み合