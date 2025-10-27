実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、各地で相次ぐクマ被害について言及した。目撃情報や人身被害が連日報じられているように、今年度のクマによる死傷者数は過去最多ペースを記録し、11月以降はさらなる警戒が必要とされている。ひろゆき氏は「自衛隊でもなんでも使えば良いのに、地方の生活に対しての他人事感が強い気がする。。熊被害で、既に10人が亡くなってます」とポスト