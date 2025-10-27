27日の東京株式市場で日経平均株価は史上初めて5万円を突破しました。27日の日経平均株価は先週末と比べ1212円67銭高い5万0512円32銭で初めて5万円を超え取引を終了しました。株価上昇の要因はアメリカの利下げ期待が高まったことや、米中貿易摩擦の懸念が後退したことです。また、トランプ大統領との会談を控えている高市首相への期待も追い風です。市場関係者からは「日本企業の成長はこの株高に見合う程、伸びてはいない、実質