青森県西目屋村の「道の駅津軽白神」で２５日、「好きです西目屋ふるさと親善大使」の歌手・吉幾三さんと、「にしめやＰＲガールズ」の地元アイドルグループ・ライスボールが収穫した県産米の販売が始まった。吉さんは２０１６年から、ライスボールは２４年から、それぞれ村内の田んぼで田植えと稲刈りを行っている。今年は収穫した「はれわたり」を「幾三米」「ライスボール米」として一般に販売する。この日は午前９時のオ