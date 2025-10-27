卵高騰鳥インフルも・・・卵の価格が上がっています。1キロあたりの卸売価格は10月で325円（2023年10月は283円）。2023年に起きた“エッグショック”時の350円に迫る高値水準となっています。【写真を見る】卵1パック300円超え…“エッグショック”に迫る高値に初の鳥インフルも発生【ひるおび】卵価格高騰の原因として考えられるのが、物価高。エサなどの費用が高騰しています。加えて、猛暑による鶏の夏バテも影響していると