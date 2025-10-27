週明けの東京株式市場で日経平均株価は先週末より1212円値上がりし、5万512円できょうの取引を終えました。史上初めて終値でも5万円を突破しています。きょうの東京株式市場で日経平均株価は値上がりして始まり、取引開始直後に5万円の大台を突破しました。AIや半導体関連の銘柄を中心に全面高の展開となり、上げ幅は1200円を超え、終値で先週末より1212円高い5万512円できょうの取引を終えています。▼アメリカと中国の貿易摩擦の