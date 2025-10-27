山上徹也被告2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中の安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人罪などで起訴された山上徹也被告（45）の裁判員裁判初公判が28日午後2時から奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれる。弁護側は殺人罪の成立は認め、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の影響で家庭が崩壊した恨みが犯行動機だとして、情状酌量を求める見通し。裁判員らが量刑や教団の影響をどう判断するかが注目される。起訴