倉敷市保健所によりますと、今月（10月）22日市内の飲食店「VENTO」で調理されたハヤシライスを食べた1グループ・7歳～15歳の35人のうち27人が下痢や腹痛などの食中毒の症状を訴えたということです。 今月23日、倉敷市の医療機関から「食中毒の疑いがある患者を診察した」と連絡があり調査が行われました。 調査の結果、ご飯はそれぞれが持参したもので、患者に共通したものは「ハヤシライス」のみであることが分か