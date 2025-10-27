明日10月28日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは長尾謙杜（なにわ男子）、山田杏奈、劇団ひとり、神田愛花、佐々木久美。VTRでは、2023年に起きた潜水艇タイタン沈没事故を再現。水深約4000ｍに沈むイギリスの豪華客船・タイタニック号。その沈没船を見るという人々の夢を叶えようとしたアメリカ・オーシャンゲート社CEO、ストックトン・ラッシュは、深海まで潜れる潜水艇・タイタンを自社で開発