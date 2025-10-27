KizunaAI（キズナアイ）が、2025年10月25日に発売する最新アルバム『Homecoming』より、Daokoをフィーチャリングに迎えた楽曲「Go Round feat. Daoko」 のMVを公開した。◆KizunaAI 動画本作は、Daokoが客演で参加しており、現実世界を生きる2人が双方を肯定して出会い紡いでいく物語を時にデュエットを挟みながら自在に歌う楽曲になっているという。KizunaAIと繊細で幅広い表現のDaokoによる初のコラボレーションであり、MVもデジ