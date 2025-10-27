ＳＢＩグローバルアセットマネジメント [東証Ｐ] が10月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比23.4％増の17.5億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比39.9％増の9.6億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の21.3％→20.4％に低下した。 株探ニュース