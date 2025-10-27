27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数955、値下がり銘柄数467と、値上がりが優勢だった。 個別ではインタートレード、赤阪鐵工所、テクノホライゾン、内海造船、ニッチツがストップ高。ホクリヨウ、インターライフホールディングス、美樹工業、ソネック、松井建設など99銘柄は年初来高値を更新。日本ギア工業、ＰＬＡＮＴ、河西工業、Ｓｐｅｅｅ、アストマックスは値上がり率上