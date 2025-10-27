27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ24474073.4 43890 ２. 日経Ｄインバ 32829 104.25933 ３. 日経ブル２ 1876659.7 472.4 ４. 野村日経平均 1638587.4 52440